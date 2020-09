Wie Sie TRE® Übungen im Alltag einsetzen

TRE® kann nach dem Erlernen der Methode in wenigen Sitzungen individuell eingesetzt werden. Sie können beispielsweise eine zehnminütige Zitterpartie in Ihre Morgenroutine einbauen, um mit dem morgendlichen Entladen die Weichen für den restlichen Tag zu stellen. Wie Sie die ersten Stunden Ihres Tages verbringen, hat großen Einfluss auf Ihr Stressempfinden und kann viel damit zu tun haben, ob es ein entspannter und produktiver Tag wird oder aber einer, an dem Sie viel Hektik und Unruhe verspüren.

TRE® kann auch in einer akuten und unerwarteten Angstsituation genutzt werden. Ziehen Sie sich zum Beispiel in ein leeres Büro zurück und reagieren Sie mit TRE® die muskuläre Anspannung als Folge des Adrenalinstoßes ab.