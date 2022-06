Was ist Identitätsmanagement?

Ob auf der Website, im Ladengeschäft oder via E-Mail: Jeder Kanal, über den ein Verbraucher mit einem Unternehmen kommunizieren kann, produziert Kundendaten. Doch jeder dieser Kanäle liefert nur einen Bruchteil an Informationen über den Verbraucher als Person. Erst wenn die verschiedenen Details zusammengeführt werden, ergibt sich ein aussagekräftiges Bild – wie bei einem Puzzle.

Hier kommt Identitätsmanagement (IM) zum Einsatz: Mit einer IM-Lösung lassen sich sämtliche Kundendaten über alle Kanäle und Endgeräte verknüpfen, online sowie offline. Auf diese Weise gelingt es Unternehmen, einzelne Verbraucher richtig zu erkennen und zuzuordnen.

Marketer können diese Informationen nutzen, um ein umfassenderes Verständnis dafür zu entwickeln, wer ihre Kundinnen und Kunden sind und was sie zum Handeln bewegt. So schaffen Unternehmen es, die Interaktionen mit den Kunden effektiver zu gestalten. Das erhöht nicht nur den Erfolg einer Marketingkampagne, sondern auch den Return on Investment (ROI) der Werbeausgaben.

Wie Identitätsmanagement funktioniert und inwiefern es der Marketingabteilung nützt, zeigen die folgenden Abschnitte.