Stufen von Mitarbeiterpartizipation im Unternehmen

Zwischen einem streng autokratischen und einem konsequent demokratischen Führungsstil gibt es zahlreiche Zwischenstufen. Führungsexperten haben unterschiedliche Modelle entwickelt, um sie zu beschreiben. Eine mögliche Stufenfolge ist:

Die Führungskraft trifft alle Entscheidungen allein, ohne diese zu erklären.

Die Führungskraft trifft zwar alle Entscheidungen allein, erklärt aber die Hintergründe und Beweggründe dafür.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, holt die Führungskraft Meinungen und Ansichten anderer ein und berücksichtigt diese bei der Entscheidung.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, bespricht sich die Führungskraft mit einzelnen Personen, mit einer Gruppe oder mit relevanten Mitarbeitenden.

Entscheidungen werden nicht von der Führungskraft allein getroffen; andere haben ein Mitspracherecht und entscheiden mit.

Die Führungskraft delegiert die Entscheidungsbefugnis an ausgewählte oder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese können eigene Entscheidungen frei treffen.

Welche Form der Beteiligung die richtige ist, lässt sich kaum sagen. Wichtige Indikatoren für die Entscheidung, welche Form der Mitarbeiterbeteiligung zum Tragen kommt, sind:

Unterschiede in der Gesellschaftskultur

Unterschiede in der Unternehmenskultur

Vorhandenes Zeitbudget beziehungsweise Zeitdruck

Potenzielle Konflikte

So stellt eine Mitarbeiterbeteiligung in jedem Fall größere Anforderungen an die Führungskräfte. Sie müssen in der jeweiligen Situation erkennen, welcher Grad an Beteiligung angemessen ist. Dazu ist es hilfreich zu wissen, welche Instrumente geeignet sind, unterschiedliche Formen der Beteiligung im Unternehmen umzusetzen.