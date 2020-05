Disruptive Innovation: Von der Dreh- und Fräsmaschine zum 3D-Druck

Ob der 3D-Druck als additives Fertigungsverfahren in naher oder ferner Zukunft die klassischen Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Gießen ablösen kann, lässt sich noch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Manche belächeln noch immer die innovative Druck- und Fertigungstechnologie. Die Fertigung per Druck ist oft teuer und die Qualität der hergestellten Teile lässt manchmal noch zu wünschen übrig. Doch in einigen Bereichen entwickelt sich die Anwendung erfolgreich. Zu Beginn der Entwicklung vor allem dort, wo geringe Stückzahlen benötigt werden wie zum Beispiel im Musterbau. Inzwischen wird der 3D-Druck auch bei der Serienfertigung eingesetzt. Volkswagen lässt für sein neues Modell ID.3-Elektroauto einige Teile mit 3D-Druck herstellen.

Immerhin sind die Wachstumsraten der letzten Jahre sehr hoch – zwischen 15 und 30 Prozent pro Jahr. Und die Berichte über neue und attraktive Anwendungen in der Medizin, der Teilefertigung oder sogar beim Hausbau nehmen zu. So steigt der Anteil im gewerblichen Bereich. Offen ist, ob der 3D-Drucker bald als selbstverständliches Utensil in allen Privathaushalten steht.