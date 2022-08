Anpassungsfähigkeit für IT-Projektleiter besonders wichtig

Aufgrund zunehmender Komplexität und sich schnell ändernden Anforderungen kommt es in IT-Projekten immer stärker auf die Fähigkeit der Projektleiter an, sich binnen kürzester Zeit an veränderte Situationen anzupassen. Dies stellt sie vor die Herausforderung, adaptiv zu planen, sich sofort mit Kunden und dem Team abstimmen zu können, direkt neu zu priorisieren und neue Lösungsansätze zu finden.

Dabei muss der IT-Projektleiter aber zwingend darauf achten, dass alle Änderungen innerhalb vereinbarter Rahmenbedingungen und Kundenvorgaben bleiben.

In diesem Zusammenhang ist es für einen Projektmanager wesentlich, ein gutes Maß an Entscheidungsfähigkeit mitzubringen und gleichzeitig den Entscheidungsspielraum sowie die damit verbundene Verantwortung und Folgen zu kennen. Ein guter Projektleiter muss also beurteilen können, ob in der jeweiligen Situation iterative, flexible Vorgehensweisen oder doch klassische Methoden geeigneter sind, Er muss auch bereit sein, neue Wege zu gehen.