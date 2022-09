Komplexität reduzieren durch intuitives Filtern

Ein einfaches Beispiel macht deutlich, was Komplexität ist. Man stelle sich ein Waldstück vor: Bäume, Bäche, Laub, Wege, Beschilderung für Wanderwege, Steine, Pflanzen, Vögel, Tiere etc. Alles findet sich dort in großer Zahl und auf einer weitreichenden Fläche. Das ist Komplexität in Reinform.

Machen Sie jedoch einen Waldspaziergang in diesem Waldstück, so werden Sie trotzdem nicht von der Komplexität des Waldes erschlagen. Denn diese Komplexität beachten Sie de facto beim Spaziergang gar nicht.

Sie nehmen nur einen Bruchteil des komplexen Gebildes Wald da: hier einen schönen Baum, dort einen singenden Vogel oder die Sonne, wie sie durch die Äste scheint. An dieser Stelle filtern wir intuitiv und ganz selbstverständlich.