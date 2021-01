Phase Problemdefinition: Die Aufgabe genau verstehen

Bei der Anwendung ist zu beachten, dass Design Thinking ein iterativer Prozess ist. Manchmal gelingt der große Wurf nicht gleich beim ersten Mal. In jedem Fall ist es jedoch wichtig, die Ergebnisse der vorhergehenden Durchläufe durchzusehen und zu berücksichtigen. Ergebnisse aus vorangegangenen Durchläufen können dann verfeinert, aber auch verworfen werden. Natürlich ist es legitim, auch ganz neue Themen aufzugreifen.

In der vorangegangen Discovery-Phase ging es darum, die potenziellen Kunden und Zielgruppen als Anwender oder Benutzer eines Produkts zu verstehen und zu beschreiben. Ausgehend von diesem Wissen können nun Aufgabenstellungen abgleitet werden, die zur Verbesserung des eigenen Angebots, der Produkte und Dienstleistungen, führen. Die Herausforderung dabei ist es, jene Themen auszuwählen, deren Bearbeitung den größten Erfolg und somit den größten Deckungsbeitrag ergeben.

In weiteren Durchläufen können die Themen und Aufgaben genauer gefasst und Prioritäten anders gesetzt werden.

Aus der Discovery-Phase lassen sich mitunter mehrere Themen identifizieren. Doch welche sind wirklich kritisch und welche haben die höchste Priorität? Jedes Teammitglied überlegt dies zuerst für sich. Danach werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Dies erfolgt in Form eines moderierten Prozesses. Für diesen sind zu beachten:

Die Ergebnisse können und sollen in die Zielbeschreibung einfließen, die noch vor Beginn des Design Thinking-Prozesses erstellt wurde. Über die Zeit hinweg also nach der Discovery-Phase und nach einigen Durchläufen vertieft sich das Verständnis über die Problemdomäne.

Aufbauend auf dem Wissen aus der Discovery-Phase sollen nun Erfolgskriterien abgeleitet werden. Dazu wird geklärt, was Erfolg für die beschriebenen Personas bedeutet. Oder genauer: Welche Eigenschaften des Produktes oder der Dienstleistung braucht es, um den Personas Erfolgserlebnisse zu bescheren?

