Aussage des Gesprächspartners eine neue Bedeutung verleihen

Verwenden Sie zum Beispiel ein Zitat: „Gut, das verstehe ich jetzt. (Kurze Pause) Der Sänger Wolf Biermann hat einmal in einem Lied gesagt: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Ist das bei einem Unternehmen nicht so ähnlich? Was halten Sie von dieser Art der Treue?“

Wenn Sie ein zentrales Wort in dem Argument des Gesprächspartners ersetzen, sprechen wir von einer Umdefinition – Sie ersetzen das Wort „Veränderungen“ durch „Innovationen“: „Das ist richtig, wie Sie das sehen. (Kurze Pause) Das Beispiel des Unternehmens XY zeigt: Stetiger Erfolg braucht meistens Innovation. Was halten Sie von Innovationen, die in die Zukunft weisen?“