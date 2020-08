Konzepte sind realistisch geplant

In der Konzeptarbeit müssen zwei Arbeitsprozesse geplant werden: die Konzepterstellung selbst und die Lösungen und Aktivitäten, die in dem Konzept vorgeschlagen werden. Zunächst sollte der Arbeitsprozess der Konzepterstellung geplant werden. Dies braucht Zeit und passiert oft zusätzlich zum normalen Arbeitspensum. Beinhaltet das Konzept Vorschläge für Lösungen und Aktivitäten, sollten diese in einem realistischen und anschaulichen Zeitplan dargestellt werden. Erst dann kann der Leser nachvollziehen, wie und mit welchem Aufwand die Lösungsvorschläge umgesetzt werden können.