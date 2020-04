2. Personaldaten auf den aktuellen Stand bringen

Prüfen und aktualisieren Sie vor dem Gespräch den Datenbestand der Personalakte. So vermeiden Sie Überraschungen im Trennungsgespräch. Denn wenn Sie in diesem Gespräch zum Beispiel Neues über die familiäre Situation des Betroffenen erfahren, kann dies die Sozialauswahl gefährden. Prüfen Sie bei personen- und verhaltensbedingter Kündigung genau, ob die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn Zweifel bestehen, sollten Sie einen Aufhebungsvertrag anstreben. So vermeiden Sie langwierige Gerichtsprozesse, die den Betriebsfrieden belasten.