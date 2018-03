Beispiele für kontinuierliche Verbesserungsprozesse

So vielfältig die Prozesse und Tätigkeiten in einem Unternehmen sind, so vielfältig sind die Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen. KVP kann grundsätzlich überall im Unternehmen eingesetzt werden. Die folgenden Beispiele illustrieren, welche Verbesserungen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen möglich sind.

Büroarbeitsplatz

Der Schreibtisch und die Ablage sollen so aufgeräumt werden, dass nur die wirklich benötigten Dinge vorhanden sind. Diese Dinge liegen an einem definierten Platz und in einer festgelegten Ordnung. Die Mitarbeiter müssen dann nicht lange danach suchen, die Abläufe werden beschleunigt, und es passieren weniger Fehler.

Beispiele für KVP am Büroarbeitsplatz:

Auf dem Schreibtisch gibt es eindeutig beschriftete Fächer oder Mappen für einzelne Vorgänge oder Projekte.

Stifte, Locher, Hefter und andere Arbeitsgeräte, die häufig gebraucht werden, sind in Griffweite.

Was nicht häufig gebraucht wird, befindet sich an einem festgelegten Ablageplatz und wird nach jeder Benutzung wieder zurückgebracht.

Mappen, Ordner und Schränke sind eindeutig beschriftet.

Farben werden als Ordnungs- und Orientierungshilfe eingesetzt.

Für komplexe Aufgaben gibt es Checklisten und Prozessbeschreibungen.

Häufig benötigte Telefonnummern sind eingespeichert.

Alle Dokumente und Dateien sind eindeutig und verständlich benannt, so dass sie schnell gefunden werden.

Bei der Dateiverwaltung wird mit Favoriten gearbeitet.

Dinge, die nicht gebraucht werden, werden regelmäßig aussortiert und entfernt.

Für Routinearbeitungen an Dokumenten gibt es Shortcuts (mehrere Schritte mit einem Tastebefehl).

Fertigung und Montage

In der Fertigung und Montage geht es darum, dass die Mitarbeiter keine langen Wege gehen, dass alle Werkzeuge und Werkstücke im direkten Zugriff sind und dass alle Bewegungsabläufe leicht fallen. Zudem sollen keine Fehler bei der Bearbeitung passieren. Dazu müssen alle Maschinen, Werkzeuge, Messgeräte, Zuführungen von Werkstücken und Material, Abführungen von bearbeiteten Stücken sowie die dabei notwendigen Informationen perfekt aufeinander abgestimmt werden.