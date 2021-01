Der motivierende Willkommensgruß von Teamleitung und Team

Je mehr persönliche Nähe in der Anfangszeit übermittelt wird, desto größer die Verbundenheit zum neuen Arbeitgeber. Ein guter Start ist in jedem Fall die persönliche Begrüßung durch den Vorgesetzten. Wenn Führungskräfte sich am ersten Tag vorstellen, fühlen sich neue Teammitglieder wertgeschätzt und gut aufgehoben. Wenn es persönlich nicht möglich ist (wie in der momentanen Situation), empfiehlt es sich, dies per Video-Meeting zu machen. Auch ein Willkommenspaket mit kleinen, möglichst gebrandeten Geschenken vermittelt ein Stück weit Unternehmenskultur und kann das Gemeinschaftsgefühl steigern.