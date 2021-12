Mit der Ansprache per E-Mail erhalten Kunden die Möglichkeit, direktes Feedback zu geben, ohne auf ein externes Online-Bewertungssystem auszuweichen. So wird die Meinung der Kunden wertgeschätzt.

Die Bewertung im Bestellvorgang und die Bitte um eine Bewertung nach dem Kauf per E-Mail haben den Nachteil, dass der Kunde unter Umständen das Produkt noch gar nicht erhalten oder genutzt hat. Die initiale E-Mail könnte schnell in Vergessenheit geraten. Ratsam ist es daher, in regelmäßigen Intervallen Erinnerungs-Mails zu verschicken, bis eine Bewertung erfolgt. Vorsicht: mit der Menge an E-Mails nicht übertreiben und den Kunden nicht belästigen!

Wer es persönlicher gestalten möchte, kann dem Paket einen Flyer beilegen mit der Bitte, eine Review zu hinterlassen. Das ist eine Gelegenheit, die Kunden unmittelbar beim Öffnen des Pakets anzusprechen – eine Situation, die häufig mit positiven Gefühlen beim Kunden verbunden ist.

Dieser Flyer kann mit einem Rabattcode (kein Wertgutschein) für den nächsten Einkauf oder die Empfehlung eines Neukunden verbunden sein. Dabei gilt es rechtlich zu beachten, dass keine Kundenbewertungen erkauft werden dürfen.