Warum Sie gemischte Teams zusammenstellen sollten

Die meisten Menschen verstehen sich mit solchen Kollegen am besten, die gleich „ticken“. Das bedeutet, sie verfolgen ähnliche Werte und Ziele, sie verhalten sich entsprechend und haben den gleichen Arbeitsstil.

Viele Teamentwickler und Organisationsforscher halten das aus Sicht der Teamleistung aber nicht für optimal. Sie plädieren dafür, dass sich in Teams viele unterschiedliche Charaktere finden. Sie bringen ihre jeweiligen Stärken ein und kompensieren die Schwächen der anderen. Die Teamleistung soll dadurch besser sein.

Doch im Alltag kann das zu Problemen führen. Da seufzt „der Kreative“ in der Teambesprechung hörbar, wenn sein Teamkollege, „der Zahlenmensch“, wissen will, was der Verbesserungsvorschlag denn in Zukunft an Leistungsverbesserungen in Euro pro Quartal und aufgeschlüsselt nach Produkten bringen wird.

Da stöhnt „der Macher“, wenn „der Kommunikative“ erst noch einmal einen Workshop einberufen will, damit alle ihre Meinung sagen können und ein tragfähiger Konsens gefunden wird. So sind Konflikte vorprogrammiert und im schlimmsten Fall bringt sich keiner mehr ein.