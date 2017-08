Seit längerem bieten Arbeitgeber bei der Personalsuche für bestimmte Tätigkeitsbereiche oder Engpässe im Arbeitsprozess befristete Arbeitsverträge an. So können sie zum Beispiel auf Auftragsschwankungen besser reagieren oder krankheits- oder urlaubsbedingte Vakanzen ausgleichen. Befristete Tätigkeiten können zudem die Perspektive bieten, später in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.

Arbeitgeber können mit Arbeitnehmern aus bestimmten Gründen befristete Arbeitsverträge mehrfach verlängern. Dabei handelt es sich um Kettenarbeitsverträge. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass bei dieser Praxis unter Umständen aus einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis ein Beschäftigungsverhältnis auf unbestimmte Zeit entstehen kann. Es gibt zwei Arten von befristeten Arbeitsverträgen: Zeitlich, also nach dem Kalender befristete Arbeitsverträge, und solche, die wegen eines Sachgrunds befristet sind.