Die Strategie allen Mitarbeitern kommunizieren

Nachdem die Strategie einfach und verständlich formuliert wurde, muss sie im gesamten Unternehmen verankert werden. Führungskräfte in allen Abteilungen müssen mit ihren Mitarbeitern über die Strategie sprechen, sodass sie von den Mitarbeitern verstanden und mitgetragen wird. Die folgenden Maßnahmen erleichtern die Strategiekommunikation.

Mittleres Management frühzeitig einbinden

Schon bei der Entwicklung der Strategie sollten Führungskräfte aus dem mittleren Management eingebunden werden. Nachdem das Top-Management einen Business-Plan und die Kernelemente der Strategie entwickelt hat, stellt es diese dem mittleren Management vor und diskutiert gemeinsam mit ihm. So werden die zentralen Leitlinien sichtbar und das mittlere Management versteht, worum es geht.

Strategie in den Abteilungen vorstellen und diskutieren

Die Unternehmensleitung geht in einzelne Abteilungen vor Ort und diskutiert dort mit den leitenden Mitarbeitern, was die Strategie für deren Arbeit bedeutet, wie sie in persönliche oder Teamziele übersetzt werden kann, wo es Defizite gibt und wo Missverständnisse ausgeräumt werden müssen.

Strategie auf Bereiche herunterbrechen

In Strategie-Workshops wird die übergeordnete Unternehmensstrategie auf die einzelnen Bereiche heruntergebrochen. Die Führungskräfte besprechen, wie sie die Strategie in ihren Bereichen umsetzen und zur Zielerreichung beitragen. Dies machen sie an den einzelnen Aufgaben ihres Teams fest.

Info-Unterlagen fürs mittlere Management

Das mittlere Management erhält gut aufbereitete und verständliche Unterlagen, anhand derer es die Strategie mit den Mitarbeitern besprechen kann.

Regelmäßige Information aller Beschäftigten

Im Intranet und per E-Mail informiert die Unternehmensleitung regelmäßig über strategische Fragestellungen und stellt die Zukunftspläne des Unternehmens vor.