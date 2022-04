Als junge Führungskraft den Vorgesetzten überzeugen

Als junge Führungskraft versuchen Sie mit neuen Ideen zu punkten, um Ihrer Position gerecht zu werden. Doch wie gehen Sie vor, wenn Sie Ihren Vorgesetzten für ein neues Projekt begeistern möchten?

Erwarten Sie im Termin mit Ihrem Vorgesetzten keine uneingeschränkte Begeisterung für Ihre Idee oder gar Lob. Bereiten Sie sich deshalb gut vor und stellen Sie Ihrem Vorgesetzten die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten auf einem Handout zur Verfügung. Für jede Frage sollte es die passende Antwort geben.

Praxisbeispiel: Vorgesetzter lehnt Idee ab

Ihr Vorgesetzter möchte Ihre Standfestigkeit, Selbstsicherheit und Konfliktfähigkeit testen und erteilt Ihrem Projekt sofort eine Absage. Wenn Sie hier einknicken, signalisiert das Unsicherheit und wenig Durchsetzungsvermögen. Weshalb sollte Ihr Vorgesetzter von einer Idee begeistert sein, die Sie selbst beim ersten Widerstand fallen lassen?

Seien Sie stattdessen mutig und fragen Sie selbstbewusst nach den Gründen für die Absage. Falls Ihr Vorgesetzter trotz erneuter Nachfrage wenig Begeisterung für das Projekt zeigt, seien Sie einsichtig. Zeigen Sie, dass es Ihnen nicht um die egoistische Umsetzung eigener Ideen geht.

Fragen Sie zum Beispiel, in welchen Bereichen neue Impulse erwünscht sind. Wo gibt es andere „Baustellen“, an denen gearbeitet werden sollte? Wie können Sie das Unternehmen am besten nach vorne bringen?

Praxisbeispiel: Vorgesetzter hat keine Zeit

Der Zeitpunkt für Ihre Präsentation ist ungünstig. Der Vorgesetzte ist mit anderen Dingen beschäftigt und kaum aufnahmefähig. Fragen Sie behutsam, ob ein anderer Termin für das Gespräch passender ist, oder ob das Thema generell in die richtige Richtung geht. Sie können dann einen neuen Termin vereinbaren und bis dahin weitere Details erarbeiten.

Praxisbeispiel: Idee passt fachlich nicht

Ihre Idee ist fachlich ungeeignet, steht in Konkurrenz zu anderen Projekten oder passt nicht zur momentanen Unternehmensstrategie. In diesem Fall nehmen Sie die Kritik mit Fassung und überlegen Sie, inwieweit eine Anpassung Sinn ergibt oder ob Sie die Energie nicht lieber in eine neue Idee investieren möchten.

Wenn Sie sich aber gegen begründete Kritik wehren, wirken Sie engstirnig.