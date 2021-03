Interne Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Konkrete Ziele vorgeben

Die Mitarbeiterführung über Ziele ist nichts Neues. Dennoch gibt es viele Beschäftige, die ihre genauen Ziele nicht kennen. Das kann zum Beispiel an schwammigen Vorgaben liegen. Eine Formulierung wie „Der Kundenservice muss besser werden“ lässt vieles im Unklaren – was genau bedeutet denn „besser werden“?

Nur wer konkrete, nachvollziehbare Ziele hat, kann sich darauf einstellen und entsprechend handeln. Gleichzeitig können Führungskräfte mithilfe transparenter Ziele die Leistungen ihrer Angestellten besser bewerten und zurückspiegeln.

Informationsfluss verbessern

In transparenten Unternehmen ist das gesamte Team so gut wie möglich informiert. Natürlich kann nicht jeder einzelne Beschäftigte an jeder Entscheidung beteiligt werden. Aber es gibt einige Fälle in der Praxis, in denen die Ahnungslosigkeit so groß war, dass Angestellte aus den Medien erfahren mussten, dass das eigene Unternehmen vor der Insolvenz stand. Im Sinne einer transparenten Kommunikation sollten Führungskräfte stattdessen sicherstellen, dass alles Relevante an ihr Team weitergegeben wird.

Ein besserer Informationsfluss kann zum Beispiel in Form von regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Besprechungen entstehen. Nur so können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Entscheidungen und Resultate der Geschäftsführung nachvollziehen und sich mit ihrem Unternehmen identifizieren.