Generische Endungen: Thema oder Standort hervorheben

Alle anderen Domain-Endungen gehören zur Gruppe der generischen Top-Level-Domains (gTLDs). Hier sind Endungen wie .com, .net oder .org dabei, die es schon lange gibt. Sie decken in erster Linie ein thematisches Feld ab. So steht beispielsweise .com für „commerce“ oder „commercial“. Diese Endung einer Domain signalisiert, dass die zugehörige Website für geschäftliche Zwecke genutzt wird.

2014 wurden neue Domain-Endungen eingeführt, die ebenfalls zu den generischen Top-Level-Domains gehören. Zum einen sind das „sprechende“ Endungen wie .digital, .events, .immo, .reisen oder .shop. Sie beschreiben den Zweck oder die Ausrichtung eines Unternehmens näher.

Zum anderen gibt es Endungen mit geografischem Fokus, die die Zugehörigkeit zu einer Stadt oder Region hervorheben. So könnte eine Internetadresse beispielsweise www.firmenname.berlin lauten und über die Endung direkt die Verbindung zum Standort kommunizieren.

Neben .berlin gibt es in Deutschland bisher .hamburg, .koeln, .cologne, .nrw, .ruhr, .saarland und .bayern.