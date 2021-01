Und es geht doch ums Geld!

Mehrere Untersuchungen zur Frage der Position von Provisionssystemen im Motivations-Ranking der Mitarbeiter haben ergeben, dass der Faktor „Einkommen“ immer noch an erster Stelle steht. Auf die Frage „Was würde Sie selbst zu mehr Engagement motivieren?“ war die weitaus häufigste Antwort: „Aussicht auf höheres Gehalt.“

Sonstige Aspekte wie beispielsweise Freizeit, Work-Life-Balance, Aussicht auf Führungsverantwortung, Bildungsangebote oder Anerkennung und Würdigung haben in den letzten Jahren zwar an Bedeutung gewonnen, finden sich aber immer noch ausgesprochen abgeschlagen auf hinteren Plätzen – selbst bei Mitarbeitern der Generation Y.

Demnach scheint trotz aller gegenteiligen Diskussionen Geld, also Einkommen, nach wie vor der wichtigste Motivator zu sein. Damit rücken die Provisionssysteme in den Fokus. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Gestaltung der Provisionssysteme für Vertriebsmitarbeiter, um deren Wirkung zu optimieren.

Was sind die Merkmale erfolgreicher Provisionssysteme im Vertrieb?