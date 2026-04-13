Wenn Kunden aus dem Gespräch nicht herauskommen

Besonders kritisch wird es, wenn der Kunde deutlich macht, dass er mit einem Menschen sprechen möchte.

Aussagen wie „Ich möchte bitte einen persönlichen Ansprechpartner“ oder „Leiten Sie mich bitte zu einem Menschen weiter“ werden oft nicht erkannt oder ignoriert.

Das Gespräch läuft weiter. Die KI wiederholt ihre Logik. Der Kunde bleibt im System gefangen. Was hier entsteht, ist Kontrollverlust. Und genau dieser Moment erzeugt Ärger. Nicht über KI, sondern über das Unternehmen.

Viele Kunden entscheiden an dieser Stelle innerlich, künftig nicht mehr mit diesem Anbieter arbeiten zu wollen. Denn wer zum Telefon greift, erwartet einen echten Dialog. Keine Endlosschleife oder automatisierte Gesprächsführung.

Nicht ohne Grund sind viele Menschen von Warteschleifen und Call-Centern mit geringer Entscheidungskompetenz frustriert. Warum sollte KI-Telefonie anders wahrgenommen werden? Nur weil sie moderner wirkt? Nein.