VerkaufsgesprächWarum KI am Telefon mehr Fluch als Segen ist
Das Telefon klingelt. Der Kunde nimmt ab. Eine freundliche Stimme meldet sich beim Kunden. Sie ist ruhig und gleichmäßig, fast schon zu gleichmäßig.
Nach wenigen Sekunden entsteht Irritation. Der Kunde stellt eine Rückfrage. Es folgt eine kurze Pause. Dann kommt eine Antwort, die sprachlich sauber klingt, aber nicht wirklich passt. Es folgt eine weitere Nachfrage des Kunden. Wieder eine Pause. Wieder eine Aussage, die am Thema vorbeigeht.
Spätestens jetzt wird klar, dass hier kein Mensch spricht. Auch wenn der Kunde vielleicht nicht sofort auflegt, beendet er spätestens jetzt innerlich das Gespräch. Nicht aus Wut, sondern aus Enttäuschung.
Und genau hier beginnt das Problem mit KI am Telefon: KI spricht, aber sie führt kein echtes Gespräch!
Warum Unternehmen beim Verkauf auf KI setzen
Viele Vertriebsorganisationen stehen unter Druck:
- Akquise wird zunehmend aufwendiger,
- die Erreichbarkeit sinkt und
- oft fehlen Mitarbeitende.
Wer in dieser Situation nach Effizienz sucht, kommt schnell auf den Gedanken, KI einzusetzen. Schließlich verspricht sie Entlastung, Skalierung und Planbarkeit.
Die Idee wirkt logisch: Wenn Texte automatisiert erstellt werden können, warum nicht auch Telefonate? Schließlich geht es häufig um Qualifizierung, Terminabfragen oder Erstkontakte.
Doch genau an dieser Stelle wird Telefonie falsch verstanden.
Telefonie lässt sich nicht standardisieren
Prozesse gibt es in Unternehmen viele, etwa bei E-Mails oder Angeboten. Telefonie aber ist kein Prozess. Sie lebt von Reaktionen, Unterbrechungen und situativen Entscheidungen.
Ja, KI kann Sprache erzeugen. Sie kann jedoch nicht zwischen den Zeilen lesen. Sie erkennt kein Zögern, keine Skepsis und auch keinen Sarkasmus.
Kurz gesagt: KI spricht, aber sie führt kein echtes Telefongespräch.
Wenn Gespräche nur noch simuliert werden
Viele KI-Anrufe wirken auf den ersten Blick professionell. Der Einstieg sitzt, die Sprache ist freundlich, die Gesprächsstruktur wirkt durchdacht.
Doch sobald der Kunde vom erwarteten Verlauf abweicht, kippt das Gespräch.
- Antworten kommen verzögert.
- Rückfragen werden nicht wirklich aufgegriffen.
- Der Dialog verliert seinen Rhythmus.
Genau hier liegt die Gefahr. Solange KI die Menschen irritiert oder verärgert, sollte sich jedes Unternehmen sehr genau überlegen, ob es ein zwar fortschrittliches, aber noch nicht ausgereiftes System den eigenen Kunden oder Interessenten zumutet.
Denn Kunden wollen mit Menschen sprechen, die zuhören, Verantwortung übernehmen und entscheiden. Alles andere hat für sie wenig bis keinen Wert und treibt sie im Zweifel zum Mitbewerber.
Irritationen führen zu Vertrauensverlust
Hinzu kommt mangelnde Transparenz. Viele Systeme stellen sich nicht klar als KI vor. Der Kunde glaubt zunächst, mit einem Menschen zu sprechen. Erst nach einigen Worten oder Sätzen wird deutlich, dass dies nicht der Fall ist.
Das ist kein technisches, sondern ein menschliches Problem. Der Kunde fühlt sich getäuscht. Teilweise sogar doppelt. Zum einen, weil sich die KI nicht klar zu Beginn zu erkennen gibt.
Zum anderen, weil unterschwellig das Gefühl entsteht: Du bist es uns nicht wert, dass sich ein Mensch Zeit nimmt und sich mit dir beschäftigt.
Wenn Kunden aus dem Gespräch nicht herauskommen
Besonders kritisch wird es, wenn der Kunde deutlich macht, dass er mit einem Menschen sprechen möchte.
Aussagen wie „Ich möchte bitte einen persönlichen Ansprechpartner“ oder „Leiten Sie mich bitte zu einem Menschen weiter“ werden oft nicht erkannt oder ignoriert.
Das Gespräch läuft weiter. Die KI wiederholt ihre Logik. Der Kunde bleibt im System gefangen. Was hier entsteht, ist Kontrollverlust. Und genau dieser Moment erzeugt Ärger. Nicht über KI, sondern über das Unternehmen.
Viele Kunden entscheiden an dieser Stelle innerlich, künftig nicht mehr mit diesem Anbieter arbeiten zu wollen. Denn wer zum Telefon greift, erwartet einen echten Dialog. Keine Endlosschleife oder automatisierte Gesprächsführung.
Nicht ohne Grund sind viele Menschen von Warteschleifen und Call-Centern mit geringer Entscheidungskompetenz frustriert. Warum sollte KI-Telefonie anders wahrgenommen werden? Nur weil sie moderner wirkt? Nein.
Fazit
KI wird am Telefon oft mehr als Fluch denn als Segen wahrgenommen. Nicht, weil die Technologie schlecht wäre, sondern weil Verantwortung und menschliche Nähe nicht automatisierbar sind.
KI sollte deshalb nicht dort eingesetzt werden, wo Vertrauen, Zuverlässigkeit und Sicherheit notwendig sind. Gerade an den entscheidenden Kundenkontaktpunkten ist Zurückhaltung geboten, denn Vertrauen bleibt die Grundlage jedes erfolgreichen Vertriebs.