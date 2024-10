Individuelle Bedürfnisse: Je nach Branche unterschiedlich

Nicht jede Branche birgt die gleichen Risiken und erfordert daher den gleichen Versicherungsschutz. Je nach Berufsgruppe oder Unternehmenszweck können weitere Versicherungen Pflicht sein – und einzelne Zusatzversicherungen besonders sinnvoll.

So können beispielsweise persönliche Versicherungen ergänzt werden: Besteht ein hohes Verletzungsrisiko, wie es etwa in Handwerksbetrieben oft üblich ist, empfiehlt sich eine entsprechende Unfallversicherung. Sind Selbstständige viel geschäftlich unterwegs für Meetings, Konferenzen und Co., ist unter Umständen eine Auslandsreisekrankenversicherung angebracht.

Ebenso sollten zusätzliche gewerbliche Versicherungen in Betracht gezogen werden. Für Steuerberater oder Finanzdienstleister kann zum Beispiel eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung ergänzend sinnvoll sein. Gründer eines Handelsunternehmens sollten hingegen besonderen Wert auf ihr Inventar oder Lagerbestände legen und diese mittels Gebäude- oder Inhaltsversicherung gegen Einbruch oder Elementarschäden absichern.