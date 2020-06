Allgemeine Grundsätze zur Vertretung

Grundsätzlich gilt, dass der gesetzliche Vertreter eines Unternehmens, der eine Vollmacht oder Prokura erteilt, dies nur in dem Umfang tun darf, wie er selbst zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. So darf beispielsweise ein Geschäftsführer, der zur Vertretung der Gesellschaft nur gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer befugt ist, alleine keine Einzelprokura oder Einzelvollmacht erteilen – dies dürfen in dem gewählten Beispielsfall nur zwei Geschäftsführer der Gesellschaft gemeinsam. Ob eine Vollmacht, die unter Überschreitung der gesellschaftsinternen Kompetenzordnung erteilt worden ist, die Gesellschaft im Außenverhältnis bindet, ist nach den Grundsätzen der Duldungs- oder Anscheinsvollmacht zu entscheiden.

Des Weiteren ist zu beachten, dass Bevollmächtigte und sonstige Vertreter eines Unternehmens grundsätzlich nicht zu sogenannten „In-Sich-Geschäften“ berechtigt sind. Dies sind Geschäfte, bei denen der Bevollmächtigte nicht nur einseitig für die Gesellschaft, sondern auch auf der Seite des anderen Vertragsteils (auf eigene Rechnung oder gleichzeitig auch als Vertreter eines Dritten handelt) agiert. Hierfür benötigt der Bevollmächtigte ausdrücklich eine generelle Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB oder eine Befreiung für den Einzelfall.