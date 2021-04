Garantien bei Umstellung auf eine neue Vergütung im Außendienst geben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befürchten beim Umstieg auf die neue Vergütung im Außendienst erfahrungsgemäß am meisten, dass damit ein Verlust an Einkommen verbunden ist. Dem kann man entgegenwirken und die Akzeptanz steigern, indem man zwei Garantien gibt:

Das Einkommen bleibt erhalten

Die Außendienstmitarbeiter werden exakt zu dem Einkommen in die neue variable Vergütung im Außendienst übernommen, das sie vor der Umstellung verdient haben. Sie verlieren damit keinen Cent an Einkommen. Die neue Vergütung arbeitet eventuell mit anderen Kriterien (Key Performance Indicators, KPI) und anderen Vergütungstechniken, die Betroffenen behalten aber ihr Einkommensniveau, wenn sie weiterhin die Ziele in der neuen variablen Vergütung im Außendienst erreichen.

Es gibt eine zusätzliche Absicherung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bereits nach der neuen Vergütung im Außendienst vergütet, sie können aber für die Dauer von ein oder zwei Jahren nicht weniger verdienen, als sie mit ihrem alten Vergütungssystem verdient hätten.