Beispiele für PESTEL-Faktoren, Informationsquellen und Methoden der Analyse

Beispiel: Digitalisierung

Die Digitalisierung fasst als Sammelbegriff zusammen, was seit vielen Jahren im Umfeld Technology zu Informations- und Kommunikationstechnik entwickelt und angewendet wird und was für die meisten Unternehmen und Branchen als Querschnitttechnologie relevant ist.

Die Entwicklung der Digitalisierung und der damit verbundenen Technologien lässt sich in Schlagworten ausdrücken wie: In den 1970er-Jahren das Computer Integrated Manufacturing (CIM), in den 1980er-Jahren der Büro-Computer (PC), in den 1990er-Jahren das Internet, in den 2000er-Jahren mobile Anwendungen, in den 2010er-Jahren das Internet of Things (IoT) und nun die Künstliche Intelligenz (KI). Alle diese Felder haben wiederum unzählige Aspekte, die betrachtet werden können. Und alle sind seit ihrem Entstehen bis heute relevante Technologiefelder.