Beispiele für Profit-Center und ihre Organisationsstruktur

Beispiel: Profit-Center orientiert an der Absatzregion

Der Ort des Kunden, an dem dieser angesiedelt ist, kann ebenfalls ein Merkmal für die Bildung von Profit-Centern sein. Denn Kunden in Asien (China, Indien, Südostasien) haben andere Anforderungen als Kunden in Nordamerika (USA, Kanada), Lateinamerika oder Europa. Die Kunden in diesen Regionen unterscheiden sich hinsichtlich der Kultur oder hinsichtlich der Erwartungen an das Unternehmen und seiner Produkte. Das bedeutet, Marketing, Vertrieb und Entwicklung müssen regional ausgerichtet werden.

Manchmal spielen rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine große Rolle. So müssen in manchen Ländern Zulieferteile im jeweiligen Land beschafft werden. Zudem können Transport und Logistik und die damit verbundenen Kosten dafür sprechen, Profit-Center auf Orte, Regionen oder Länder auszurichten. Kundennähe und Kosten sind dann die maßgeblichen Steuerungs- und Leistungsindikatoren für das einzelne Profit-Center. Abbildung 6 zeigt die Profit-Center-Struktur für diesen Fall der Ausrichtung an Absatzregionen.