Betriebsabrechnungsbogen und Zuschlagssätze für die Kalkulation ermitteln

Kosten für den Lagerbestand ermitteln

Mit den folgenden Vorlagen ermitteln Sie nach der LIFO-Methode (last in first out), nach der FIFO-Methode (first in first out), nach der HIFO-Methode (highest in first out) oder nach der LOFO-Methode (lowest in first out) die durchschnittlichen Kosten für Ihren Lagerbestand immer aktuell. Sie erfassen die Zugänge und die Abgänge zu den jeweiligen Einstandskosten.