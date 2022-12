Work-Life-Balance als Handlungsfeld für CSR

Der Begriff Work-Life-Balance steht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. Geld und Karriere sind laut Befragungen für viele Menschen nicht mehr das primäre Ziel ihres Berufslebens.

Das heißt zum einen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Verständnis von einem Familienleben in Einklang mit ihrer beruflichen Tätigkeit bringen wollen. Zum anderen stehen das Wohlfühlen am Arbeitsplatz, ein gutes Verhältnis mit Arbeitskollegen oder Vorgesetzten und der Spaß an der beruflichen Aufgabe im Vordergrund.

Was zunächst nach „Mitarbeiterkuscheln“ klingt, ist bei genauerer Betrachtung ein Thema für Erfolg, Profitabilität und Innovation im Unternehmen. So sind Work-Life-Balance-Maßnahmen Investitionen für das Unternehmen, die sich auf betriebswirtschaftlicher Ebene rechnen.

Unternehmensinterne Effekte sind:

verbessertes Arrangement von Berufs- und Privatleben

höhere Lern- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Erschließung breiterer Beschäftigungspotenziale und Kompetenzen

Grundlage einer Kultur gegenseitigen Vertrauens und Loyalität

Unternehmensexterne Effekte sind: