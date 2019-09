Das Akquise-Telefonat zum Erfolg führen

Tipp: Telefonieren als Führungskraft

Hier noch ein Extratipp an Sie, liebe Führungskräfte: Greifen Sie auch als Chefin oder Chef zum Hörer, anstatt die Telefonakquise ausschließlich an Ihre Mitarbeiter zu delegieren. Sie haben so die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu akquirieren (zum Beispiel von Geschäftsführer zu Geschäftsführer), gehen für Ihr Team als Vorbild vorweg, stärken den Teamgedanken in Ihrem Unternehmen und leisten persönlich einen Beitrag zu den Vertriebszielen, indem Sie selbst nah am Markt und am Kunden sind. „Bei Anruf Umsatz!“ eben.

Überlegen Sie, was Ihre Stärken als Unternehmen sind, welche Vorteile das Ihren Kunden verschafft und wer Ihre Botschaft – so wie Sie als Vorbild – ebenfalls aktiv an den Markt bringen kann. Das können Mitarbeiter sein, die nicht originär aus dem Vertrieb sind, aber auch „Influencer“ wie zum Beispiel Kooperationspartner, Verbände und besonders loyale und treue Fans Ihres Unternehmens.