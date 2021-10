Dienstplanung und Belegungsplanung

Mit dem folgenden Excel-Tool können Sie Dienste Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder den Einsatz für einzelne Kunden oder Projekte in einem Jahreskalender eintragen. Sie stellen dar, welche Aufgaben an welchen Tagen durchgeführt werden und wie viel Zeit dies in Anspruch nimmt. Neben Aufgaben können Sie beliebige andere Planungsobjekte planen. Für jedes Planungsobjekt wird eine andere Farbe genutzt. So behalten Sie den Überblick über die Aufgaben im Jahresverlauf.