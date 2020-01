Funktion und Aufbau einer Strategy Map

Strategy Map

Robert S. Kaplan und David P. Norten haben im Rahmen ihrer Methode der Balanced Scorecard das Instrument der Strategy Map entwickelt. In der Strategy Map werden für die vier Ebenen der Balanced Scorecard strategische Ziele in einer Art Landkarte abgebildet. Die Mitarbeiter erkennen so, wie finanzielle Erfolgsgrößen (zum Beispiel Gewinn oder Umsatz) mit Leistungskennziffern für die Kundenzufriedenheit, die Qualität oder die Prozesse und Abläufe zusammenhängen und wie Innovationen, Prozessverbesserungen und Weiterbildung der Mitarbeiter dazu beitragen.