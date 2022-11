Geeignete Smalltalk-Themen

Welche Themen sich nicht für Smalltalk-Dialoge eignen

Themen, die polarisieren

Beim Smalltalk geht es nicht darum, eine Meinung zu vertreten, andere zu überzeugen oder ihnen etwas zu verkaufen. Tabu sind also Themen, die polarisieren. Hier könnten Sie gleich zu Beginn sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mit der Ansprache des Themas kann eine Meinungsverschiedenheit oder sogar ein Konflikt begründet werden. Diese Themen können dazu führen, dass eine an sich neutrale, entspannte Situation in emotionale Diskussionen ausufert. Das bedeutet das Ende für jede Smalltalk-Situation.

Vermeiden Sie also die Themen