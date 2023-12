2. Risikoanalyse durchführen

Damit die Grundsatzerklärung nicht zu allgemein und unverbindlich formuliert ist, sollte sie sich auf bestehende oder mögliche Probleme in der Lieferkette beziehen. Welche Probleme das sind, ergibt sich aus der ebenfalls verpflichtenden Risikoanalyse laut Lieferkettengesetz.

Damit wird deutlich, in welchen Bereichen, in welchen Ländern und gegenüber welchen Lieferanten das Unternehmen besondere Sorgfalt walten lassen muss; wo also aufgrund der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Schadenshöhe ein besonderes Risiko besteht.