Schlüsselaktivitäten erkennen und Prozesse optimieren: Key Activities

Beispiele für Schlüsselprozesse

Wer seine Kernprozesse sehr gut beherrscht, sticht die Wettbewerber aus und begeistert seine Kunden. In folgenden Bereichen können die entscheidenden Kernprozesse und Schlüsselaktivitäten für ein Geschäftsmodell angesiedelt sein:

Entwicklung

Wer entwickelt am schnellsten neue Produkte? Wer bringt sie am schnellsten auf den Markt? Wer nutzt dazu als erster die neuesten Technologien?

Produktion

Wer stellt die Produkte am schnellsten und kostengünstigsten her? Wo ist die Qualität am besten? Wo sind Durchlaufzeiten gering und Lieferzeiten minimal? Wer erfüllt unterschiedliche Kundenanforderungen besonders flexibel?

Dienstleistung und Service

Wer versteht die Probleme der Kunden am besten? Wer hat dafür die richtigen Lösungen? Wer ist besonders kundenfreundlich und serviceorientiert?

Marketing und Vertrieb

Wer informiert die Kunden am besten? Wer spricht sie richtig an? Wer betreut die Kunden optimal? Wer weiß, welche Kunden wann am liebsten kaufen? Wer trifft mit seinem Auftritt und seiner Werbung die Werte und Emotionen der Kunden am besten?

Netzwerke

Wer schafft es, unternehmensübergreifende Netzwerke zusammenzubringen und zu betreiben? Wer bringt Lieferanten und Kunden zusammen? Wer stellt seinen Kunden eine Plattform zur Verfügung, auf der diese ihr Geschäft einfach, schnell und kostengünstig betreiben können?