Servicequalität planen, gestalten und verbessern

Handlungsfelder für eine bessere Servicequalität

Kunden bewerten die Servicequalität anhand einer Vielzahl von Kriterien. Diese lassen sich folgenden Dimensionen zuordnen:

Erlebbares Umfeld

Das erlebbare Umfeld umfasst alles, was der Kunde mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Die Räumlichkeiten des Dienstleisters, in denen sich der Kunde befindet und die er sieht, die Webseite und ihre Funktionalität, der Auftritt in Social-Media-Kanälen, den er wahrnimmt, Gerüche im Geschäft oder das Erscheinungsbild der Servicemitarbeiter.

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit bedeutet, dass die versprochenen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden. Was der Kunde erwartet, wird eingelöst. Was das Unternehmen zusagt, wird erfüllt.

Reaktionsfähigkeit

Die Reaktionsfähigkeit auf Anforderungen und Wünsche des Kunden zeigt, ob das Kundenanliegen oder das Kundenproblem verstanden und wie kompetent und schnell darauf eingegangen wird – etwa mit konkreten Lösungsvorschlägen.

Leistungskompetenz

Leistungskompetenz, die sich in der Qualifikation der Mitarbeitenden und in den passenden Lösungen und Angeboten ausdrückt. Sie wird klar und verständlich gegenüber dem Kunden kommuniziert. Was die Servicemitarbeiter als Lösung vorschlagen und als Service erbringen, löst das Kundenproblem wirklich.

Einfühlungsvermögen

Einfühlungsvermögen, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens auf die jeweilige Situation zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung reagieren. Jeder Kundin, jeder Kunde ist anders, jede Situation ist einmalig – und die Servicemitarbeiter erkennen dies und agieren dementsprechend.