So entwickeln Sie ein Quality-Gate-Konzept – Schritt für Schritt

Werden am Ende eines Prozessabschnitts die Kriterien nicht erfüllt, stoppt der Prozess. Er wird erst fortgeführt, wenn er so verbessert ist, dass die Ziele und Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Oder aber der Prozess wird endgültig abgebrochen und nicht weitergeführt.

Die Entscheidung, ob ein Prozess fortgeführt wird oder nicht, unterliegt beim Quality-Gate-Konzept formalen Regeln und kann dementsprechend von allen Betroffenen nachvollzogen werden. Letztlich will man vermeiden, dass viel Zeit und Geld in die Entwicklung oder den Betrieb eines Prozesses gesteckt wird und am Ende nicht das gewünschte Ergebnis herauskommt.