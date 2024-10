Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte und Aushilfen

Vollzeitkräfte:

Diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bilden den Kern des Teams. Sie sollten gleichmäßig auf die Schichten verteilt werden, sodass keine Schicht nur von Teilzeitkräften oder Aushilfen abgedeckt wird. Vollzeitkräfte können langfristig und kontinuierlich an festen Positionen arbeiten, was Stabilität schafft.

Teilzeitkräfte:

Diese Mitarbeitenden eignen sich besonders gut, um in Stoßzeiten oder an Wochenenden eingesetzt zu werden. Ein flexibler Einsatzplan hilft, sie schnell in den Betrieb zu integrieren, ohne Überstunden zu verursachen.

Aushilfen:

Aushilfen oder Minijobber werden oft kurzfristig für Spitzenzeiten eingeplant. Sie müssen flexibel einsetzbar sein, insbesondere an Wochenenden, während der Hochsaison oder für Events, wo ein hoher Personalbedarf besteht.