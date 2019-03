So sind Protokolle aufgebaut

Inhalte eines Protokolls

Folgende Inhalte sollten im Protokoll besonders deutlich werden:

Abstimmungen : Hier muss immer angegeben sein, über welche Frage oder welchen Antrag abgestimmt wurde und wie viele Stimmen es gab für Ja, Nein, Enthaltung.

: Hier muss immer angegeben sein, über welche Frage oder welchen Antrag abgestimmt wurde und wie viele Stimmen es gab für Ja, Nein, Enthaltung. Vortrag : Wenn ein Vortrag gehalten wurde, der nicht schriftlich vorliegt, dann sollte das Protokoll den Inhalt oder die zentralen Aussagen kurz wiedergeben.

: Wenn ein Vortrag gehalten wurde, der nicht schriftlich vorliegt, dann sollte das Protokoll den Inhalt oder die zentralen Aussagen kurz wiedergeben. Maßnahmen: Hilfreich ist es, wenn nicht nur die Vorgänge und Ereignisse dargestellt werden, sondern wenn im Protokoll auch schnell sichtbar wird, was das Ergebnis, die Folge oder die nächsten Schritte sind (To-do).

Eine wichtige Grundlage für jedes Protokoll ist die Tagesordnung der Besprechung. Dort sind das Ziel der Besprechung und die einzelnen Tagesordnungspunkte (TOPs) benannt. Aufbau und Gliederung des Protokolls können dann nach der Reihenfolge der TOPs gewählt werden.

Darüber hinaus sollte das Protokoll weitere W-Fragen beantworten.

Wer: Im Protokoll wird vermerkt, wer eingeladen war, wer sich entschuldigt hat, wer außerdem nicht anwesend war und wer tatsächlich (von wann bis wann) anwesend war; die Teilnehmer (Teilnehmerliste als Anhang eines Protokolls). Es kann vermerkt werden, in welcher Rolle die Person dabei war (Mitglied, Gast, Referent). Häufig wird ergänzt, wer das Protokoll erhält. Das sind im Allgemeinen die Teilnehmer der Besprechung, oft aber auch weitere Personenkreise, die über diese Besprechung, ihre Inhalte und Ergebnisse informiert werden müssen. Jeder Leser des Protokolls weiß dann, wer ebenfalls darüber informiert ist.

Wann/wie lange: Der Zeitpunkt oder Zeitraum, während der das Ereignis oder der Vorgang stattgefunden hat, wird festgehalten. Hier genügen meistens der Beginn und das Ende der Besprechung. Zudem wird in der Teilnehmerliste festgehalten, wenn Teilnehmer später kommen oder früher gehen. In Einzelfällen kann der genaue Zeitpunkt oder die Zeitdauer eines Ereignisses oder eines Vorgangs hilfreich sein. Zum Beispiel: Herr Meier stellt in einem 20-minutigen Vortrag den Stand seines Projektes dar. Eine zeitliche Zuordnung kann auch über die Tagesordnungspunkte (TOPs) erfolgen, wenn diese in der Tagesordnung zeitlich geplant wurden.

Wo: Der Ort der Besprechung ergibt sich meistens aus der Tagesordnung und Einladung, sollte aber im Protokoll ebenfalls noch einmal aufgeführt werden.

Warum/wofür: Hier wird das Thema oder der Anlass der Besprechung genannt (Titel). Und auch die Ziele oder Hintergründe zur Besprechung können im Protokoll noch einmal kurz erwähnt werden.

Wie: Die eingesetzten Methoden spielen für das Protokoll eine untergeordnete Rolle. Im Einzelfall kann es wichtig sein, ob die Teilnehmer der Besprechung eine besondere Technik einsetzen oder ob beispielsweise ein Ergebnis in Kleingruppen erarbeitet wurde.

Weitere formale Angaben: Das sind Angaben (Name, Organisation) des Leiters oder Moderators einer Besprechung, des Protokollführers (der dann auch das Protokoll erstellt) sowie das Datum, an dem das Protokoll fertig erstellt oder verabschiedet wurde.

Anlagen: Zu den Anlagen gehören