Vertrag mit dem Unternehmensberater aushandeln

Beratervertrag prüfen

Jetzt sind Sie soweit: Sie sind sich über den Anlass für eine Problembearbeitung klar geworden, Sie sehen auch keine unternehmensinternen Lösungsmöglichkeiten und haben sich für einen Berater entschieden. Das zu bearbeitende Problem haben Sie sogar schriftlich formuliert und haben es dabei präziser fassen können. Sie haben einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Beratungsprozess identifiziert. Dann müssen Sie nun eine vertragliche Vereinbarung treffen.

In vielen Fällen hat die Unternehmensberatung vorgefertigte Verträge, die auf einzelne Aufgabenstellungen ausgerichtet sind. Nun müssen Sie prüfen, ob die im vorgelegten Vertragsentwurf formulierten Leistungen Ihre genauen Anforderungen abdeckt und welche Kosten für Sie damit verbunden sind. Sie sitzen also einem selbstständigen Berater gegenüber, der Ihnen seinen Vertragstext vorlegt. Sie müssen genau hinschauen und alles prüfen! Wichtige Aspekte eines solchen Vertrages sind in der Checkliste im Praxisteil dieses Abschnitts aufgeführt. Natürlich können Sie weitere spezielle Fragen zum Vertragsentwurf aufnehmen; diese sind auch hilfreich für spätere Verhandlungen.