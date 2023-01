Vorbild Top-Management für die Strategieumsetzung

Zielklausur und Zielvereinbarungsgespräch für die Strategiekommunikation

Zielklausuren und Zielvereinbarungsgespräche sind gute Möglichkeiten, um Strategien und Unternehmensziele in den Alltag der Mitarbeitenden einzubinden – wenn dieses Instrument dafür genutzt wird. Die Vorgesetzten müssen dann in diesen Gesprächen genau erläutern, was sie von ihren Mitarbeitenden erwarten und was dies mit der Strategie und den Zielen im Unternehmen zu tun hat.

Zielvereinbarungen sollten nicht unter dem Aspekt erfolgen: Was muss der Mitarbeiter leisten? Sie sollten sich vielmehr orientieren an: Was kann er für das Unternehmen tun?