Was beim Smalltalk zu beachten ist

Körpersprache beim Smalltalk

Ein Großteil der Informationen wird über die Körpersprache transportiert. Beachten Sie dazu folgende Regeln:

Lächeln

Mit einem Lächeln strahlen Sie Freundlichkeit und Begeisterung aus. Das wirkt positiv auf andere und Sie selbst.

Gute Laune und offene Haltung

Strahlen Sie gute Laune aus und nehmen Sie eine offene Haltung ein. Das animiert andere, auf Sie zuzugehen.

Positionieren

Positionieren Sie sich günstig. Das sind Positionen, an denen Sie gut wahrgenommen werden, also dort, wo viele Menschen vorbeikommen. Auf Veranstaltungen wäre das zum Beispiel in der Nähe des Büfetts oder entlang der Laufwege.

Blickkontakt

Erwidern Sie den Blickkontakt anderer und wirken Sie nicht beschäftigt. So signalisieren Sie Gesprächsbereitschaft. Wer ständig auf seinem Smartphone herumtippt, wird eher nicht angesprochen.

Abstand zum Gesprächspartner

Halten Sie den richtigen Abstand zu Ihrem Gesprächspartner ein. Treten Sie dem anderen zu nahe, fühlt er sich bedrängt und unwohl. Nordeuropäer halten einen Abstand von mindestens 50 Zentimetern (etwa eine Armlänge) für angemessen.

Zuhören

Hören Sie aktiv zu. Reagieren Sie mit Kopfnicken auf Ihr Gegenüber. Wenden Sie sich Ihrem Gesprächspartner zu und signalisieren Sie Offenheit und Neugier.