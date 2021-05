Wir verfassen Anschreiben an Kunden, Rundschreiben an Mitarbeiter, Berichte an Aktionäre, Fachartikel in Zeitschriften oder auch einfach nur E-Mails – und die Empfänger verstehen nur Bahnhof. Sie müssen einzelne Abschnitte mehrfach lesen, um sie zu verstehen.

Was macht einen gut verständlichen Text aus? Welchen Spielregeln folgt er?