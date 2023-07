Was ist der Vertriebsinnendienst?

Der Vertriebsinnendienst ist eine Abteilung oder Funktion in einem Unternehmen, die den Vertriebsprozess unterstützt. Er ist die Schnittstelle zwischen Kundinnen und Kunden und dem Außendienst.

Der Innendienst besucht die Kundinnen und Kunden nicht persönlich – im Gegensatz zum Vertriebsaußendienst. Die Kommunikation erfolgt per Telefon, E-Mail oder per Video-Telefon. In einigen Fällen hat der Vertriebsinnendienst auch keinen direkten Kontakt zu Kunden; er unterstützt nur den Außendienst, der allein den Kundenkontakt pflegt.

Mitarbeitende im Vertriebsinnendienst übernehmen administrative und organisatorische Aufgaben, um den Vertrieb effizient zu gestalten. Dazu gehören etwa:

Kundenberatung

Angebotserstellung

Auftragsabwicklung

Der Vertriebsinnendienst ist ein weitverbreitetes Konzept in den Bereichen B2B, Technologie, SaaS (Software as a Service) und in verschiedenen B2C-Branchen, die teure Produkte verkaufen. Grundsätzlich ermöglicht der Vertriebsinnendienst den Verkauf auf Distanz.