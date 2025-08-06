Was kann ich als Mitarbeitende tun, wenn meine Führungskraft emotional abwesend ist?

Nicht jede Führungskraft ist in der Lage, emotional präsent, klar und balanciert zu führen. Manchmal fehlt die Erfahrung, manchmal schlicht der Raum zur Selbstreflexion. Doch auch Mitarbeitende haben das Recht auf gute Führung.

Wer unter mangelnder Präsenz, zu viel Kontrolle oder diffuser Kommunikation leidet, kann aktiv werden. Zum Beispiel so:

Wenn emotionaler Kontakt fehlt:

„Ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit wenig über meine Themen sprechen. Wäre es möglich, dafür einen regelmäßigen Termin zu finden?“

Wenn sich die Führungskraft ständig einmischt:

„Ich würde die Aufgabe gern eigenständig bearbeiten. Gibt es Punkte, die Ihnen dabei besonders wichtig sind?“

Wenn Ansagen unklar oder widersprüchlich sind:

„Könnten Sie bitte nochmal konkret sagen, welche Lösung Sie bevorzugen? Ich bin gerade nicht ganz sicher.“