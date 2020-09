Welches Verhalten in Teamsitzungen auf Führungskompetenz deutet

Wie verhält sich jemand in Teamsitzungen? Auch solche Beobachtungen sind hilfreich. Der lautstarke Wortführer einer Gruppe wird eher keine gute Führungskraft sein. Wer stattdessen eine Moderatorenrolle einnimmt und ein Team zu einem gemeinsamen zielgerichteten Vorgehen eint, hat Führungspotenzial. Diese Kandidaten können den Stand der Diskussion überblicken, auf den Punkt bringen und anschließend das Ergebnis zusammenfassen. Wenn andere Teammitglieder einem Kandidaten diese Rolle nicht nur zugestehen, sondern ihm übertragen, spricht das für dessen Führungskompetenz. Denn damit wird deutlich, dass diese Person auf eine Metaebene wechseln und Teamsitzungen von dort aus betrachten kann. Das verspricht gute Führung.

Eine potenzielle Führungskraft kommuniziert darüber hinaus ihre Beobachtungen, hält sie also zum Beispiel nicht als Machtreservoir zurück. Selbst in kritischen Fällen bleiben solche Kandidaten mit ihrem Feedback konstruktiv. Sie selbst sind offen für Kritik von anderen. Der Wechsel auf die Metaebene beschränkt sich also nicht auf das Verhalten anderer, sondern schließt das eigene Tun mit ein.