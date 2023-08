Den Zeitpunkt des Newsletter-Versands wählen

Auch der Versandzeitpunkt spielt für die Öffnungsrate eines Newsletters eine wichtige Rolle. Aber: Der beste Zeitpunkt lässt sich nicht allgemein nennen – er hängt von der Zielgruppe ab und kann entsprechend variieren.

So sollte zum Beispiel der Tiernahrungs-Shop seinen Newsletter nicht an einem Freitagnachmittag um 17:00 Uhr versenden. Denn das ist eine Zeit, in der die meisten Menschen sich bereits gedanklich mit der Freizeit am Wochenende beschäftigen – und nicht über organisatorische Details Ihrer Haustierversorgung nachdenken möchten.

Möglicherweise öffnen die Empfängerinnen und Empfänger dieses Newsletters Ihren E-Mail-Eingang nicht täglich, sondern im Schnitt alle drei Tage. Das würde dann bedeuten, dass der Versandzeitpunkt an Relevanz verliert. Sie sehen: Das optimale Versanddatum ist vorrangig von der jeweiligen Zielgruppe abhängig.

Am besten gehen Sie wie folgt vor: Testen Sie über mehrere Wochen verschiedene Versandzeitpunkte und wählen Sie am Ende des Tests den Versandtermin mit der besten Öffnungsrate. Diese ist bei der Nutzung von Mailing-Dienstleistern leicht zu ermitteln.

Einige Anhaltspunkte für den richtigen Zeitpunkt gibt es jedoch: