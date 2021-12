Mit Transparenz zum Wir-Gefühl

Oft sprechen wir auch heute noch davon, „Mitarbeiter mitzunehmen“. Das ist aber ein Begriff aus der alten Welt. Es geht vielmehr darum, Sehnsüchte in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu wecken und Räume aufzumachen, in denen sie sich entfalten und eigene Kreativität entwickeln können.

Stellen Sie deshalb Ihre erarbeiteten Eckpfeiler dem Team vor – und zwar völlig transparent. Machen Sie deutlich, welche nachhaltigen Ziele der Wertschöpfung Sie verfolgen möchten und was für Sie dabei nicht verhandelbar ist, aber lassen Sie alles andere durch die Teammitglieder ergänzen, verändern, ausarbeiten.

Bedenken Sie aber auch: Jeder Kurswechsel im bestehenden Unternehmen ruft immer auch Zweifler auf den Plan. Viele werden Ihren neuen Weg skeptisch beäugen. Anstatt deshalb gleich mit der gesamten Belegschaft zu beginnen, sollten Sie in der ersten Runde auf Leistungsträger setzen. In jeder Firma gibt es immer einige sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die begeisterungsfähig sind und gerne ihre Ideen einbringen.

Es ergibt Sinn, sie daher in einem ersten „Speerspitzen-Team“ zusammenzufassen und mit ihnen erste Experimente in die neue Richtung zu starten. Zum Beispiel die Einführung von neuen Produkten in einem Testmarkt. Ganz wichtig: Sie sollten immer wieder an den Rest der Belegschaft kommunizieren, was gerade passiert. Wenn die Freiwilligen aus dem ersten Team gute Ergebnisse erzielen, wollen die bis dato Zögerlichen irgendwann auch dabei sein.