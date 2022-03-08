Tipps für Betroffene und Führungskräfte

Ganz gleich, ob Sie Anzeichen für das Hochstapler-Syndrom bei sich selbst oder bei anderen beobachten: Handeln Sie jetzt, um weder die Gesundheit noch die Karriere zu gefährden. Dazu tragen die folgenden Tipps bei, die Sie an betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben können.

Tipp 1: Verinnerlichen Sie die eigenen Stärken

Vergleichen Sie sich weder mit Menschen auf der gleichen Hierarchieebene noch mit Ihren Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzten.

Verinnerlichen Sie stattdessen folgenden Ansatz: Sie verfügen über die nötige Erfahrung, die Qualifikationen und das fachliche Know-how – sonst hätte man Sie nicht eingestellt oder Ihnen längst gekündigt.

Tipp 2: Blicken Sie auf Erfolge zurück

Um das Vertrauen zu sich selbst zu stärken, blicken Sie regelmäßig auf Erfolge zurück.

Haben Sie konkrete Ziele erreicht, knifflige Projekte abgeschlossen oder eine angestrebte Position eingenommen? Dann schreiben Sie sich den Erfolg auf und blicken Sie während Phasen akuter Selbstzweifel darauf zurück.

Tipp 3: Ändern Sie Ihre Wortwahl

Bei den meisten Menschen spiegelt sich die Denkweise in der Sprache wider.

Sagen Sie nicht:

Ich hatte nur Glück.

Sagen Sie stattdessen:

Ich habe alles gegeben und habe mir deshalb den Erfolg verdient.

Treffen Sie ab sofort keine Aussagen mehr, mit denen Sie Ihre Person, Ihr fachliches Know-how oder Ihre Kompetenz anzweifeln.

Sätze wie die folgenden sind tabu:

Jeder andere hätte das auch geschafft.

Wer weiß, ob ich das beim nächsten Mal genauso gut hinbekomme.

Wenn Sie jemand lobt, nehmen Sie das Lob an und erwidern Sie im Zweifel lieber nichts. Diesen Einwand sparen Sie sich ab sofort:

„Nicht der Rede wert.“

Stattdessen nehmen Sie das Lob dankend an oder schweigen schlichtweg.