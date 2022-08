Gute Konzepte lösen Aktivitäten aus

Gelungene Konzepte bieten

intelligente,

wirtschaftliche und

pragmatische Ideen

für Probleme und Ziele.

Sie zeigen Lösungen auf, beschreiben eine klare Strategie und kommen je nach Detaillierungsgrad auch zu konkreten Empfehlungen für Aktivitäten, wie das Ziel erreicht werden kann. Gelungene Konzepte zeigen, was zu tun ist und fordern zu Aktivitäten auf. Sie sagen dem Leser, was der nächste Schritt ist, was er als Nächstes tun soll.

Kurzum: Gute Konzepte liefern einen Impuls, um den Stein ins Rollen zu bringen.