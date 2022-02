Phase 2: Die Workshopstrategie-Analyse

Meistens ist es zielführend, dem Kunden einen moderierten Beratungsworkshop anzubieten, mit dem Sie das Ziel verfolgen, jenem Engpassproblem auf die Spur zu kommen. Dies bietet sich vor allem bei Großkunden an, sobald Sie erkennen, dass diesem sein eigentliches Engpassproblem nicht bewusst ist.

Verdeutlichen Sie ihm auf jeden Fall, dass der Workshop eine Investition in seine Zukunft ist. Denn auch wenn Sie ihm den Workshop nicht in Rechnung stellen – was zu empfehlen ist –, investiert er seine Zeit in diese Initiative. Er sollte erkennen, welchen Mehrwert Sie ihm offerieren können.

Motivieren Sie den Kunden zu der Teilnahme an dem moderierten Workshop, indem Sie ihm eine Agenda präsentieren, aus der hervorgeht, dass in dem Workshop auch eine genauere Umfeldbetrachtung im Fokus steht, die sich in einem einfachen Gespräch nicht leisten lässt. Führen Sie aus, dass auch Zukunftsthemen zur Sprache kommen und sich so ein erheblicher Nutzen und Mehrwert ergeben. Betonen Sie, wie wichtig es Ihnen ist, die Kundenperspektive einzunehmen, um dem Kunden passgenaue Problemlösungsvorschlägen zu unterbreiten.

Natürlich besteht eine Alternative darin, den Workshop als Onlineveranstaltung aufzuziehen. Alle Beteiligten treffen sich im Rahmen einer Videokonferenz im virtuellen Raum und nehmen vom Büro aus teil.